Daaden

Jugendliche entwenden Bargeld nach Geldabhebung

Eine 34jährige Frau hob am 24.01.2024 um ca. 14:00 Uhr Bargeld an dem Geldausgabeautomaten einer Bank in der Daadener Innenstadt ab. Als sie das Bankgebäude verließ, wurde ihr das Bargeld durch zwei vorbeigehende Jugendliche aus der Hand gerissen und entwendet.