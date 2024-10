Hamm

Ingewahrsamnahme von Randalierern

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, 25.10.2024, gegen 17.45 Uhr, randalierten eine 21-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann in einem Linienbus in Hamm (Sieg), Lindenallee.