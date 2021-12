Impfpassfälschung- Sachbeschädigung durch Graffiti- Taschendiebstahl

1. Impfpassfälschung: Am 17.12.2021, gegen Mittag kontaktierte eine Mitarbeiterin einer Bildungseinrichtung in Linz am Rhein telefonisch die Polizeiinspektion Linz.

Demnach skandierte dort eine volljährige Besucherin der Einrichtung impffeindliche Parolen, legte jedoch gleichzeitig einen Impfpass zur Legitimation vor. Dieser erschien aus Sicht der Bildungseinrichtung verdächtig. Dieser Verdacht erhärtete sich nach eingehender Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten. Es handelte sich augenscheinlich um eine Totalfälschung. Die Fälschung wurde sichergestellt und gegen die Inhaberin ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Ungeachtet der gesellschaftlichen Verwerflichkeit, handelt es sich hierbei strafrechtlich keineswegs um eine Kavaliersdelikt, sondern wird mit einer Haftstrafe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.



2. Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Hönningen:



Im Zeitraum vom 16.12.2021 13 Uhr bis 17.12.2021 14:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Werbeschild eines Hotels in der Allee St. Pierre Les Nemours durch Besprühen mittels lilafarbener Sprühfarbe. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein (Tel. 02644-9430).



3. Gemeinschaftlicher Trickdiebstahl



Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 14 Uhr, hielt sich die Geschädigte im LIDL-Markt in Rheinbrohl auf. Dort erreichte eine ca. 70 Jahre alte, kleine korpulente Dame mit Rollator ihre Aufmerksamkeit durch lautes Rufen unverständlicher Laute. Nach kurzer Zeit habe die Frau in stark gebrochenem Deutsch etwas zu einem ca. 30 Jahre alten Mann in der Nähe der Geschädigten gerufen, woraufhin beide ohne getätigten Einkauf das Geschäft verließen. Anschließend bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche im Einkaufswagen fehlte. Auf Grund der Gesamtkonstellation dürfte von gemeinschaftlicher Tatbegehung der vorgenannten Personen auszugehen sein. Bei den unverständlichen Rufen der lebensälteren Täterin dürfte es sich um ein gezieltes Ablenkungsmanöver gehandelt haben. Hinweise zu den Personen oder deren genutztem Fahrzeug werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein (Tel. 02644 9430).



