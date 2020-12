Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 09:20 Uhr

Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung in Neustadt-Straßen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Tatsächlich war der Verantwortliche nicht in Besitz einer Reisegewerbekarte und somit nicht berechtigt Schrott zu sammeln. Das vollbeladene Fahrzeug musste durch den Verantwortlichen an der Mülldeponie abgeladen werden. (te)



