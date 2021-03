Illegale Schrottsammlung

Das Fahrzeug konnte schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.



Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer über keine der erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse zum gewerblichen Sammeln von Schrott bzw. Altmetall verfügte.



Das Fahrzeug wurde zur Mülldeponie Linkenbach sistiert, wo der zwischenzeitlich geladene Schrott mit einem Gewicht von 970 kg abgeladen wurde.



Darüber hinaus wurde festgestellt, dass gegen den Fahrzeugführer noch ein offener Haftbefehl vorliegt. Den zur Begleichung der offenen Geldstrafe nötigen Betrag in Höhe von 1200 EUR konnte der Betroffene aufbringen und entging somit einer Verbringung in die JVA.



Gegen die Beteiligten werden nun erneut Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz und die Gewerbeordnung geschrieben.



