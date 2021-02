Illegale Müllentsorgung im Wald bei Leubsdorf

Die Reifen wurden dort mit Felgen deponiert.



Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht und kann die Ermittlungen unterstützen?



Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein oder an die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Linz a. R.

Tel.: 02644-943-0

@: pilinz.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-111

Ansprechpartner: Otter, PHK



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



