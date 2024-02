Illegale Abfallentsorgung

Im Zeitraum vom 08.02.2024, 23:00 Uhr bis zum 10.02.2024, 11:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein professioneller BigBag-Behälter für asbesthaltige Abfälle auf dem Waldweg zum alten Forsthaus in der Gemarkung „Im Guldenhahn“ entlang der Landesstraße 257 zwischen Wolfenacker und Niederbreitbach abgelegt.

Abfallsack Foto: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Der Behälter war mit schwarzen, moosbehafteten und asbesthaltigen Well-Eternitplatten gefüllt.



Die Polizei fragt: Wer kann Angaben über kürzlich durchgeführte Dacharbeiten in diesem Bereich machen, bei dem solch ein BigBag-Behälter zur Verwendung kam?



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell