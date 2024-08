Neuwied

Hund unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am Samstagmorgen stellte ein Hundebesitzer in der Kurtrierer Straße in Neuwied fest, dass sein Hund den gelben Kunststoffbehälter aus einem Überraschungsei im Maul hatte.