Hund angefahren

St. Katharinen, Ginster Hahn (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, ist ein schwarzer Pudel unbeaufsichtigt auf die Fahrbahn der L 254 in Höhe der Ortschaft Ginsterhahn gelaufen und mit einem PKW kollidiert.

Symbolbild Foto: dpa

Der Fahrzeugführer des PKW, vermutlich BMW, ist anschließend in Richtung St. Katharinen weitergefahren. Der Hund wurde leicht verletzt, konnte aber nach kurzer Behandlung in einer Tierklinik wieder munter nach Hause. Unklar hingegen ist, ob der Fahrzeugführer einen Schaden am PKW davongetragen bzw. den Zusammenstoß mitbekommen hat. Der Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizei Linz unter der Tel. Nummer 02644-9430 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz

Pressestelle



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell