Horhausen, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 18.08.2024 wurde den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 02.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B256 zwischen den Ortschaften Horhausen und Oberlahr gemeldet.

Ein Pkw sei von der Fahrbahn abgekommen habe mehrere Verkehrsschilder beschädigt und befinde sich nun auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn.



Bei Eintreffen der Beamten vor Ort bestätigten sich Meldung. Ein Fahrzeugführer konnte nicht angetroffen werden. Aufgrund des Schadensbildes am Fahrzeug war nicht auszuschließen, dass sich der Fahrer verletzte und in hilfloser Lage im Umfeld Unfallstelle befand. Die FFW sowie ein Diensthund wurden daher zur Personensuche alarmiert.



Kurze Zeit hierauf meldete sich der 28 jährige Fahrzeugführer telefonisch bei der Polizei, um den Diebstahl seines Fahrzeuges anzuzeigen. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich dann schnell heraus, dass der Pkw nicht entwendet worden war. Der deutlich alkoholisierte Fahrer zeigte sich letztlich einsichtig und räumte die Fahrt ein.



Dem Beschuldigten wurde Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



