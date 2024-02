Holzdiebstahl – Hinweise auf mögliche Täter und Tatfahrzeug

Im Zeitraum vom 12.02.2024 bis zum 19.02.2024 kam es zu einem Holzdiebstahl an einem Waldweg entlang der BAB3, gegenüber dem Einmündungsbereich B 413/ L 266. Dort entwendeten bisher unbekannte Täter ca. 10 Raummeter Brennholz. In diesem Zusammenhang erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus einen Hinweis über einen verdächtigen silberfarbenen Kleinwagen (A-Klasse/Golf-Größe), WW-Kennzeichen, mit Anhänger (rote Plane).

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Kleinmaischeid (ots) –



Im Zeitraum vom 12.02.2024 bis zum 19.02.2024 kam es zu einem Holzdiebstahl an einem Waldweg entlang der BAB3, gegenüber dem Einmündungsbereich B 413/ L 266. Dort entwendeten bisher unbekannte Täter ca. 10 Raummeter Brennholz.

In diesem Zusammenhang erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus einen Hinweis über einen verdächtigen silberfarbenen Kleinwagen (A-Klasse/Golf-Größe), WW-Kennzeichen, mit Anhänger (rote Plane).

Das Fahrzeug wurde am 17.02.24 gegen Mittag mit 3 Personen im Bereich der Tatörtlichkeit gesehen.

Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell