Hochwertiges Rennrad gestohlen

In einer Zeitspanne von nur 15 Minuten entwendeten unbekannte Täter ein jochwertiges Rennrad auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rheinbreitbach.

Es handelt sich um ein weiß-grau-schwarzes Carbon-Fahrrad, welches an einem Fahrradständer gesichert war. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



