Hilflose Frau im Zug

Am Sonntagnachmittag meldete ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn eine augenscheinlich hilflose Frau in einem Zug am Linzer Bahnhof.

Die Linzer Polizisten nahmen sich der Frau an und konnten nach umfangreichen Ermittlungen ihre Personalien feststellen. Es handelte sich um eine 27-jährige Frau aus Remscheid, die in einer Wohngruppe in Bad Honnef lebt. Die desorientierte Frau konnte der Gruppe wieder zugeführt und in die Obhut der Betreuer gegeben werden.



