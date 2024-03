Herdorf – Verkehrsunfallflucht; Verursacher festgestellt

Am 09.03.24 kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kesselstruth in 57562 Herdorf.

Dort fuhr ein Zusteller eines Paketdienstes gegen einen geparkten Audi A6 und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden an dem beschädigten Audi dürfte mind. im oberen vierstelligen Bereich liegen. Von Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden, was noch am gleichen Tag zur Ermittlung des Verursachers führte.

Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher aus der VG Betzdorf-Gebhardshain wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht von der Polizei in Betzdorf eingeleitet.



