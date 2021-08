Herdorf – Unfallverursacher geflüchtet

Im Verlauf der Strecke kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden von ca. 3500EUR.

Bei dem unfallverursachendem Fahrzeug könnte es nach ersten Ermittlungen um ein orangefarbenes Zweirad gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell