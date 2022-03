Herdorf – Sachbeschädigungen an Baustellenfahrzeugen

In den letzten Tagen kam es an der Großbaustelle in der Stadtmitte Herdorf zu mehreren Sachbeschädigungen an Baustellenfahrzeugen.



In der Nacht zum 17.03.2022 wurden Hydraulikschläuche an mehreren Kranfahrzeugen beschädigt.

In der Nacht zum 20.03.2022 wurde an einem Kettenbagger eine Scheibe des Führerhauses zertrümmert.

In beiden Fällen entstand Sachschaden; die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Hinweise an den Polizeibezirksdienst Herdorf oder die Polizeiinspektion Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



