Herdorf- Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zum 09.03.2021 wurden an einem Pkw Chevrolet im Herdorfer Stadtteil Dermbach Sachbeschädigungen begangen.



Der bisher unbekannte Täter zertrümmerte die linke hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges und beschädigte alle vier Reifen, so dass diese der 49-jährige Eigentümer luftleer vorfand.

Hinweise und verdächtigte Beobachtungen an die Polizei Betzdorf.



