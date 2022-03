Herdorf – Jagdliche Einrichtung beschädigt

Im Zeitraum 20.03 bis 22.03.2022 wurde im Bereich eines Jagdbezirkes in Herdorf ein Hochsitz von einem bisher unbekannten Täter beschädigt.

An der jagdlichen Einrichtung wurden Leitersprossen angesägt. Es war nur vom Zufall abhängig, dass bei der Nutzung des Hochsitzes keine Personen verletzt wurden.

Hinweise und Beobachtungen zum Täter bitte an die Polizeibezirksdienst Herdorf oder die PI Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell