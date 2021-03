Herdorf- Glutreste im Gully verursachten Feuerwehreinsatz

Am 28.02.2021, gegen 14:00 Uhr wurde der PI Betzdorf mitgeteilt, dass im Bereich der Wiesenstraße im Stadtgebiet von Herdorf, aus einem Gullyschacht Rauch aufsteigt.



Nach Alarmierung der Feuerwehr Herdorf wurde festgestellt, dass offensichtlich Glutreste in dem Schacht entsorgt wurden, die dann Teile der unterführenden Revisionsschächte zerstörten. Es kam zu Verschmelzung von Kunststoffteilen und dementsprechend zu der starken Rauchentwicklung.

Die genaue Schadenshöhe kann nach Mitteilung des Abwasserverbandes Hellertal bzw. der Stadt Herdorf noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern an die PI Betzdorf.



