Herdorf- Fußgänger verletzt und geflüchtet

Am 06.06.2021, gegen 17.45 Uhr benutzte ein 65-jähriger Fußgänger den Gehweg im Ortsbereich Herdorf OT Sassenroth in Richtung Herdorf.



Um einem Hindernis auszuweichen, musste der Fußgänger kurzzeitig den Gehweg verlassen. In diesem Moment überholte ein schwarzer Pkw ein vorausfahrendes Fahrzeug, die beide in Richtung des Fußgängers fuhren. Der Überholer streifte bei der Vorbeifahrt den Fußgänger mit dem Außenspiegel. Der 65-Jährige wurde beim dem Überholmanöver leicht verletzt; der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und dem verletzten Fußgänger zu helfen.

Teile des zertrümmerten Außenspiegels blieben an der Unfallörtlichkeit zurück.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741-9260 zu melden.



