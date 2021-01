Herdorf- Festnahme nach Ladendiebstahl

Am 16.01.2021, gegen 14:45 Uhr wurde die hiesige Polizeidienststelle über einen Ladendiebstahl im Rewe/Petz-Markt in Herdorf in Kenntnis gesetzt.

Der 37-jährige Tatverdächtigte konnte noch im Markt festgenommen werden. Er hatte Waren im Wert von über 200EUR entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an; es ist nicht ausgeschlossen, dass der polizeibekannte Mann für eine weitere Tat an diesem Tag in Betracht kommt.



