Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 10:10 Uhr

Herdorf

Herdorf- Festnahme eines alkoholisierten Fahrzeugführers aufgrund Haftbefehl

In der Nacht zum 15.10.2020 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Kupferhütte in Herdorf einen abgestellten Pkw in dem sich zwei Männer befanden.