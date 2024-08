Herdorf – Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 70-jähriger Fahrradfahrer als er am 25.08.24 gegen 19:45 Uhr mit seinem Rennrad ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw fuhr.

Der Mann aus der VG Daaden-Herdorf war in Herdorf-Sassenroth auf der Hellertalstraße in Richtung Grünebach unterwegs, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne derart stark geblendet wurde, dass er den stehenden Pkw übersah. Sein Fahrradhelm verhinderte noch schwerwiegendere Verletzungen. Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden am Fahrrad und am Heck des Pkw kann derzeit noch nicht beziffert werden.



