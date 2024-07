Herdorf – Dermbach, Brand eines Holzpolters an der K 101

Zum Brand eines Holzpolters kam es in der Nacht zum Dienstag, dem 02.07.24, in Dermbach. Gegen 03:05 Uhr wurden die ersten Kräfte der Einheiten aus Dermbach und Herdorf alarmiert.

Der Brand wurde durch einen aufmerksamen LKW-Fahrer gemeldet. Bei Eintreffen fand die Feuerwehr einen ca. 3 x 5 m großen Polter vor, der bereits Großteils im Brand stand.

Um genügend Wasser an die Einsatzstelle befördern zu können wurden ein weiteres Fahrzeug aus Herdorf sowie Tanklöschfahrzeuge aus Daaden und Kirchen alarmiert. Zusätzlich wurde ein regionales Forstunternehmen hinzugezogen, um die Stämme auseinanderzuziehen.



Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, welcher nach 4 Stunden beendet wurde. Am Vormittag rückten erneut die Einheiten Dermbach und Herdorf aus, um erneut aufgeflammte Glutnester mittels Schaumteppich abzulöschen.



Die Polizei Betzdorf hat die Ermittlungen u.a. zur Brandursache aufgenommen. Da eine Selbstentzündung unwahrscheinlich ist, wird zunächst von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



