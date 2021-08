Herdorf- Brandstiftung im Waldbereich

Am frühen Morgen des 16.08.2021, gegen 04:30 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein Brand im Waldbereich Herdorf gemeldet.



Die Brandstelle konnte von der alarmierten Feuerwehr der VG Daaden-Herdorf lokalisiert werden. Im Waldbereich oberhalb der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Herdorf brannte ein Holzstapel.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen; es ist von Brandstiftung auszugehen.

Hinweise zu verdächtige Personen bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260 oder -926200.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



