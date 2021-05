Herdorf

Herdorf – Auffahrunfall infolge unzureichendem Abstand

Am 17.05.2021, gegen 17:30 Uhr befuhren eine 80-Jährige und ein 21-jähriger Fahrzeugführer in dieser Reihenfolge die Straße Glockenfeld im Stadtgebiet Herdorf aus Richtung Daaden kommend in Richtung Stadtmitte.