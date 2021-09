Herdorf – Alkoholisierter Unfallflüchtiger schnell ermittelt

Am 29.09.2021, gegen 18:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die Straße Glockenfeld im Stadtgebiet Herdorf.



Im Verlauf der Strecke kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel. Der Fahrer flüchtete sofort von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, konnte der Fahrer ermittelt werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, so dass der Führerschein vor Ort beschlagnahmt wurde. Ein Blutentnahme war erforderlich; es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



