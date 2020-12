Am 09.12.2020, gegen 09:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw den Parkplatz „Alte Hütte“ in Herdorf.

Der Fahrer stieß dort in langsamer Fahrt mehrfach gegen einen geparkten Pkw. Durch die Kollisionsgeräusche aufmerksam geworden, versuchten Passanten den Fahrer anzusprechen, der jedoch keine Reaktion mehr zeigte. Die couragierten Zeugen handelten sofort; sie blockierten zunächst den sich bewegenden Pkw und schlugen anschließend mit einem Nothammer die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Nach der Bergung des 60-Jährigen aus dem Pkw, konnte die notärztliche Erstversorgung eingeleitet und der Mann in ein Krankenhaus verbracht werden. Urfallursächlich dürfte eine internistische Problematik beim Fahrer gewesen sein; die Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden von ca. 3000EUR. Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfern an der Unfallstelle für ihr couragiertes Eingreifen.



