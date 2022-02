Asbach

Heckspoilerlippen an geparkten Fahrzeugen entwendet

Im Zeitraum von Sonntag, 06.02.2022, 20:00 Uhr, bis Montag, 07.02.2022, 20:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter in der Müllerstraße in Asbach an zwei geparkten PKW Mercedes AMG die Heckspoilerlippen entwendet.