Heckenbrand durch Flämmarbeiten

Linz am Rhein (ots). Am Montagabend kam es im Ahrweg zu einem Heckenbrand im Garten eines Wohnhauses.

Anzeige

Ein Anwohner hatte einen Weg mittels Unkrautflämmer bearbeitet, wodurch eine Hecke in Brand geriet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden. Zwei vor Ort awesende Kinder, die durch den Brand in Berührung des Rauches kamen, wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Es konnten weder Beschwerden, noch Verletzungen konstatiert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell