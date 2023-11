Hauswand durch Eier verschmutzt

In der Nacht zu Allerheiligen warfen unbekannte Täter zwei Eier gegen die Hauswand eines Hauses in der Pfarrer-Volk-Straße.

Aufgrund der Art der Verschmutzung hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



