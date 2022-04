Hauswand beschmiert – Täter auf frischer Tat betroffen

Bereits am Mittwochmorgen teilte eine 28-jährige Hausbewohnerin aus der Hauptstraße in Bad Hönningen mit, dass in der Nacht ihre Hauswand mit Farbe beschmiert worden sei.

Ein konkreter Tatverdacht konnte zunächst nicht verifiziert werden. Am gleichen Abend meldete sich die Frau wieder bei der Polizei und gab an, die Hauswand sei erneut beschädigt worden, der Täter sei noch vor Ort. Die Polizei begab sich unmittelbar vor Ort und konnte den Sprayer in flagranti antreffen. Es handelte sich um einen 28-jährigen Mann aus Neuwied, der früher in einer Beziehung zu der Geschädigten stand. Neben der Einleitung der Strafverfahren gegen den Mann konnten die Polizisten die benutzten Spraydosen sicherstellen. Die Polizisten drohten dem Mann, für den Fall einer erneuten Beschädigung, die Ingewahrsamnahme an.



