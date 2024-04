Unkel

Hauswand beschädigt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, touchierte ein bielang unbekannter Fahrzeugführer die Außenfassade eines Hauses in der Lühlingsgasse und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.