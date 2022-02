Haustüre beschädigt

Im Laufe der letzten Wochen wurde ein Glaselement einer Haustüre an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Bendel beschädigt.

Die Sachbeschädigung wurde am Samstagmorgen vom Hauseigentümer bei der Polizeiinspektion in Linz angezeigt, die genaue Tatzeit lässt sich nicht genau verifizieren. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



