Hausfriedensbruch

Die Geschädigte teilte gegenüber der Polizei mit, sie habe einen Mann, nur in Badehose bekleidet, auf ihrer Terrasse angetroffen. Nachdem sie die Terrasse betreten habe, sei der Mann geflüchtet. Aufgrund der Vorfindesituation der Terrassenmöbel und des Sonnenschirmes gehe sie davon aus, dass sich der Mann während des Tages, bei Abwesenheit der Bewohner, hier aufgehalten habe. Aufgrund der Personenbeschreibung führte die Polizei zunächst eine Nahbereichsfahndung durch, die jedoch negativ verlief. In den frühen Morgenstunden meldete sich die gleiche Familie bei der Polizei, soeben habe der Mann, auf den die Personenbeschreibung passe, mehrfach an der Haustüre geklingelt und um Einlass gebeten. Nunmehr konnte die Polizei den vermeintlich Beschuldigten in der Nachbarschaft lokalisieren. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann aus Polen, der offensichtlich in seinem Fahrzeug wohnte. Aufgrund der Gesamtsituation und des Allgemeinzustandes wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert.



