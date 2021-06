Harbach- Kind bei Unfall verletzt

Am 23.06.2021, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße (K 88) im Ortsbereich Harbach.

Plötzlich fuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad aus der Seitenstraße „Am Kuhwäldchen“ auf die K 88. Der Fahrzeugführer versuchte noch auszuweichen; es kam trotzdem zur Kollision mit der Fahrradfahrerin. Das Kind wurde dabei leicht verletzt; am Pkw und an dem Fahrrad entstand Sachschaden.



