Hamm (Sieg) – Einbruchsdiebstahl in ev. Gemeindehaus

In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 18.00 Uhr, bis Montag, 27.12.2021, 08.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Hamm (Sieg), Parkstraße. Nachdem im Gebäude eine verschlossene Innentür gewaltsam geöffnet wurde, hebelten die Täter mehrere Spendendosen und Geldkassetten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Von einer Zeugin wurde am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 20.30 Uhr, eine verdächtige männliche Person beobachtet, die sich im Bereich der benachbarten kath. Kirche aufhielt. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß gewesen sein sowie lockiges Haar gehabt haben. Ein Zusammenhang mit der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die PI Altenkirchen bittet um Hinweise zum Einbruchsdiebstahl bzw. zur verdächtigen Person.



