Datzeroth

Hakenkreuz auf Werbebanner gesprüht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter in der Dorfstraße in Datzeroth mit schwarzer Sprühfarbe ein ca. 1x1,5m großes Hakenkreuz auf einen Werbebanner gesprüht.