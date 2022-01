Häuslicher Streit endet in Gewahrsamnahme

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion in Linz von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hammerstein über lautstarken Lärm aus einer Nachbarwohnung informiert.

Der Anrufer befürchtete, dass es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte. Bei Eintreffen der Polizei, hatte die 45-jährige Geschädigte zwischenzeitlich ihrer Wohnung verlassen können und war zu dem Nachbarn geflüchtet. Hier schilderte sie, dass ihr Lebensgefährte, ein 47-jähriger Mann aus Koblenz, plötzlich und unerwartet derart aggressiv geworden sei, dass er sie geschlagen und getreten hätte. Weiterhin habe er Inventar in der Wohnung demoliert und zerstört. Als die Beamten den Mann in der Wohnung dingfest machen wollten, zeigte er sich wenig einsichtig und trat auch den Beamten gegenüber aggressiv und renitent gegenüber. Diesen blieb nichts weiter übrig, als den Beschuldigten zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann war merklich alkoholisiert, die Frau erlitt leichte Verletzungen.



