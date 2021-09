Gutes Wetter, ausgelassene Stimmung und Veranstaltungen führen zu viel Arbeit für die Polizei

Insbesondere wurden der Polizeiinspektion Neuwied bislang 22 Verkehrsunfälle gemeldet, welche auf das erhöhte Verkehrsaufkommen zurückzuführen sein dürften. Besondere Öffentlichkeitswirksamkeit dürfte ein Hochzeitskorso, welcher am 04.09.2021, gegen 16:00 Uhr, durch die Innenstadt fuhr, entfaltet haben. Dieser führte kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.



An Veranstaltungen fand an diesem Wochenende das Weinfest in Leutesdorf und die Kirmes in Heimbach-Weis statt. Im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen, wurden durch die Polizei, insgesamt 3 Einsätze abgearbeitet.



Weiterhin konnte die Polizei an diesem Wochenende bislang 6 Fahrzeugführer*innen feststellen, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln ein Fahrzeug führten.



