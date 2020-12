Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 08:30 Uhr

Asbach

Gullydeckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 18.09.2020 auf Samstag, 19.09.2020 wurde in der Wiesenstraße in Asbach ein Straßenablaufdeckel (Gullydeckel) herausgehoben.