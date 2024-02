Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht vom Sonntag, 11.02. auf den Montag, 12.02. im Fasanenweg in Bad Hönningen mehrere Kanaldeckel herausgehoben, sodass hierdurch eine potentielle Gefahr für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer entstand.

Zu einem konkreten Schadenseintritt kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei Linz bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 02644-943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de



