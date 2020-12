Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 13:00 Uhr





Die Polizeidirektion Neuwied führte in diesem Zusammenhang stationäre und mobile Kontrollen in enger Kooperation mit der Verkehrsdirektion Koblenz und einer großen Anzahl an Kräften der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei entlang der BAB 3 und der Rheinschiene durch. Es wurden insgesamt 90 Personen und 45 Fahrzeuge kontrolliert.



Die Ergebnisse dieser Kontrollen tragen im Rahmen der kriminalpolizeilichen Auswertung insbesondere dazu bei, Erkenntnisse zu Täterverhalten und möglichen An- sowie Abfahrtswegen zu erlangen. Diese massive Polizeipräsenz an neuralgischen Örtlichkeiten dient jedoch auch dazu, mögliche Täter von Ihrem Vorhaben abzuschrecken. Die Kriminalinspektion Neuwied beabsichtigt solche Kontrollmaßnahmen auch künftig an erkannten Schwerpunkten in regelmäßigen Abständen durchzuführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell