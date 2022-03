Graffiti und Beleidigung

Als ein Streifenwagen am Sonntag, den 27.03.2022 gegen 15:00 Uhr die Bundesstraße 256 in Roth befuhr, wurden die Beamten von einem 37-Jährigen Passanten und einer 22-Jährigen Passantin mittels ausgestreckten Mittelfingern begrüßt.

Als sie bemerkten, dass sie so die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zogen, liefen beide Personen in ein anliegendes Wohngebiet und versuchten zu flüchten. Im Rahmen der Nacheile konnten beide Personen gestellt werden. Bei der weiblichen Person konnten Graffiti Utensilien aufgefunden werden. Ein Zeuge machte die Beamten auf ein frisches Graffiti aufmerksam, welches sich auf dem Gelände der angrenzenden Tankstelle befand. Dort wurde ebenfalls ein polizeifreundlicher Gruß aufgetragen.

Beide Personen müssen sich für ihr gezeigtes Verhalten strafrechtlich verantworten.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



