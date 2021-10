Graffiti, Heerstraße

Es handelt sich hierbei um Graffiti-Schriftzüge in Form von teils rechtsradikalen Äußerungen und Aussagen, die der Querdenkerszene zuzuordnen sein dürften. Als Tatzeitraum dürfte die Nacht von Donnerstag auf Freitag in Betracht kommen. Aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei Linz erbeten.



