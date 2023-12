Glück im Unglück...

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuwied ST Oberbieber (ots) –



...hatten am heutigen Morgen (22.12.2023) gegen 08.40h zwei Fahrzeugführerinnen im Bereich der Friedrich-Rech-Straße. Beide befuhren mit ihren PKW die vorgenannte Straße in jeweils entgegengesetzte Richtung, als in ca. 10 Metern Höhe unvermittelt ein ca. 30cm dicker Ast eines Baumes auf nebenstehendem Firmengelände unwetterbedingt brach und zu Boden fiel. Dieser traf beide PKW im Bereich der A-Säule / vordere Dachkante und beschädigte diese nicht unerheblich. Beide PKW waren nicht mehr Fahrbereit / verkehrstauglich.

Die Fahrzeuginsassen (u.a. 2 kleine Kinder) blieben glücklicherweise unverletzt.



Auch im Bereich der Straße Im Hessel fiel ein Baum auf einen geparkten PKW, auch hier blieb es bei Sachschaden.



Dank der schnellen Einsatzfähigkeit der Sturmbereitschaft der Stadt Neuwied, Straßenmeisterei und der Feuerwehren konnten Gefahrenstellen schnell beseitigt und der möglichst störungs- und gefahrenfreie Verkehr gewährleistet werden.



