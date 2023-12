Glück im Unglück

Linz am Rhein (ots). Am Mittwochmorgen erschien eine 72-jährige Frau aus Linz bei der Polizeiinspektion und wollte ihr Handy verlustig melden.

Symbolbild Foto: dpa

Die Frau gab an, dass sie das Gerät per interner Recherche in einer Straße der Linzer Innenstadt orten könnte, es aber nicht finden würde. Noch während der Sachverhaltsaufnahme auf der Polizeidienststelle erschien eine 64-jährige Frau bei der Polizei und wollte ein Handy abgeben, welches sie soeben auf der Straße gefunden hatte. Es handelte sich um das verlorene Handy, welches die glückliche Besitzerin auf der Polizeiwache wieder in Empfang nehmen konnte. Verliererin und Finderin waren sogar miteinander bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell