Girls' Day bei der Polizeiinspektion Straßenhaus

Der Aktionstag findet am 25. April 2024 statt.

Auch die Polizeiinspektion Straßenhaus möchte sich gerne am Aktionstag beteiligen und bietet daher Mädchen ab 12 Jahren die Gelegenheit, den Alltag auf einer Polizeidienststelle im Rahmen einer Hospitation kennenzulernen und mehr über den Beruf einer Polizeibeamtin zu erfahren.

Euch erwartet ein attraktives Programm, wie die Vorführung der Einsatztrainer der Polizei, ein Einblick in die Arbeit der Schutz- und Kriminalpolizei, eine Besichtigung der Polizeidienststelle, des Fuhrparks und vieles mehr...!



Ihr habt also die Gelegenheit, aus erster Hand Informationen rund um den Polizeiberuf und insbesondere das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten.



„Hast auch du Interesse, den Tag bei uns zu verbringen, dann melde dich auf der offiziellen Homepage des Girls Day 2024 bei der Polizeiinspektion Straßenhaus an“.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





