Gestürzter Motorradfahrer

Am gestrigen Morgen befuhr ein 49 jähriger Mann mit seinem Motorrad die Asbacher Straße in Linz.



In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.

Hierbei verletzte er sich am linken Bein und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.



Wir wünschen dem Fahrer gute Besserung!



