Gestohlenes Leichtkraftrad wieder aufgefunden – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Steimeler Straße in Puderbach zu einem Diebstahl eines Asprila Leichtkraftrades.

Das Leichtkraftrad war im Tatzeitraum vor dem Haus der Geschädigten abgestellt.

Am Mittwochmorgen wurde das Leichtkraftrad mit beschädigten Lenkradschloss vor einem anderen Anwesen in der Steimeler Straße aufgefunden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



